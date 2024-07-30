Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Куди дозволено проїхати автомобілю — більшість помиляються в цьому тесті з ПДР arrow

Куди дозволено проїхати автомобілю — більшість помиляються в цьому тесті з ПДР

30 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складний тест з ПДР — куди дозволено проїхати автомобілю на перехресті
Куди можна їхати? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку — складна ситуація на дорозі, в якій більшість водіїв помиляється. За якою траєкторією дозволено рухатися автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За чорною та синьою траєкторіями.
  2. За помаранчевою, синьою та зеленою траєкторіями.
  3. Лише за синьою траєкторією.
  4. Лише за зеленою траєкторією.
  5. Лише за помаранчевою траєкторією.
  6. Усі напрямки дозволені.
  7. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві пропонуються чотири траєкторії для подальшого руху. Перехрестя є нерегульованим, отже з'ясовувати правильність траєкторій треба, користуючись дорожніми знаками та розміткою.


Куди дозволено проїхати автомобілю — більшість помиляються в цьому тесті з ПДР - фото 1

Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" в цьому випадку не цікавить, адже ми не розв'язуємо задачу про порядок роз'їзду автомобілів на перехресті. Зрештою рожева машина знаходиться одна на дорозі.

А от  знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" дуже допоможе.


Куди дозволено проїхати автомобілю — більшість помиляються в цьому тесті з ПДР - фото 2

Насамперед він дає зрозуміти, що авто рухалося дорогою з одностороннім рухом. А отже, розворот заборонено, бо в такому разі машина опиниться на зустрічній смузі. Тобто їхати за чорною стрілкою не можна.

Рожеве авто перед поворотом зайняло середню смугу. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Отже, для руху помаранчевою або зеленою траєкторіями авто повинно було зайняти відповідно крайню ліву або праву смугу.

Але машина стоїть на центральній смузі, тому в зображеній ситуації їй дозволяється рух лише прямо.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом