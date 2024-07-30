Складний тест з ПДР — куди дозволено проїхати автомобілю на перехресті

Куди можна їхати? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку — складна ситуація на дорозі, в якій більшість водіїв помиляється. За якою траєкторією дозволено рухатися автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

За чорною та синьою траєкторіями. За помаранчевою, синьою та зеленою траєкторіями. Лише за синьою траєкторією. Лише за зеленою траєкторією. Лише за помаранчевою траєкторією. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві пропонуються чотири траєкторії для подальшого руху. Перехрестя є нерегульованим, отже з'ясовувати правильність траєкторій треба, користуючись дорожніми знаками та розміткою.





Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" в цьому випадку не цікавить, адже ми не розв'язуємо задачу про порядок роз'їзду автомобілів на перехресті. Зрештою рожева машина знаходиться одна на дорозі.

А от знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" дуже допоможе.





Насамперед він дає зрозуміти, що авто рухалося дорогою з одностороннім рухом. А отже, розворот заборонено, бо в такому разі машина опиниться на зустрічній смузі. Тобто їхати за чорною стрілкою не можна.

Рожеве авто перед поворотом зайняло середню смугу. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Отже, для руху помаранчевою або зеленою траєкторіями авто повинно було зайняти відповідно крайню ліву або праву смугу.

Але машина стоїть на центральній смузі, тому в зображеній ситуації їй дозволяється рух лише прямо.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.