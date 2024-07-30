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Куда разрешено проехать автомобилю — большинство ошибается в этом тесте по ПДД

30 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный тест по ПДД — куда разрешено проехать автомобилю на перекрестке
Куда можно уезжать? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начало движения и изменение его направления — сложная ситуация на дороге, в которой большинство водителей ошибается. По какой траектории разрешено двигаться автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. По черной и синей траекториям.
  2. По оранжевой, синей и зеленой траекториям.
  3. Только по синей траектории.
  4. Только по зеленой траектории.
  5. Только по оранжевой траектории.
  6. Все направления разрешены.
  7. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю предлагаются четыре траектории для последующего движения. Перекресток нерегулируемый, следовательно, выяснять правильность траекторий нужно, пользуясь дорожными знаками и разметкой.


Куда разрешено проехать автомобилю – большинство ошибаются в этом тесте с ПДД - фото 1

Знак приоритета 2.1 "Уступи дорогу" в этом случае не интересует, ведь мы не решаем задачу о порядке разъезда автомобилей на перекрестке. В конце концов, розовая машина находится одна на дороге.

А вот знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" очень поможет.


Куда разрешено проехать автомобилю – большинство ошибаются в этом тесте с ПДД - фото 2

В первую очередь он дает понять, что авто двигалось по дороге с односторонним движением. А значит, разворот запрещен, потому что в таком случае машина окажется на встречной полосе. То есть ехать по черной стрелке нельзя.

Розовый автомобиль перед поворотом занял среднюю полосу. Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".

Следовательно, для движения по оранжевой или зеленой траекториям авто должно было занять соответственно крайнюю левую или правую полосу.

Но машина стоит на центральной полосе, поэтому в изображенной ситуации ей разрешается движение только прямо.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

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