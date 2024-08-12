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Хитрий тест з ПДР — за яким напрямком дозволений рух автомобіля

12 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — за яким напрямком дозволений рух автомобіля
Яка траєкторія руху дозволена? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. По якій з траєкторій водію автомобіля дозволено рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо та ліворуч.
  2. Лише прямо
  3. Ліворуч та праворуч.
  4. Усі заборонені.
  5. Лише ліворуч.
  6. Лише праворуч.

Розбір задачі

Хитрий тест з ПДР — за яким напрямком дозволений рух автомобіля - фото 1

До перехрестя в крайній лівій смузі під'їжджає автомобіль, водію якого пропонуються кілька варіантів подальшого руху.

Перед перехрестям встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Він означає кінець дороги або відокремленої проїзної частини, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку.


Хитрий тест з ПДР — за яким напрямком дозволений рух автомобіля - фото 2

Цей знак дає зрозуміти, що водій авто нічого не порушував, рухаючись в крайній лівій смузі. Але за знаком починається дорога з рухом в обох напрямках, й коли водії рушить прямо, то опиниться на зустрічній смузі. Отже, рух прямо в зображеній ситуації заборонено.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Тепер з'ясуємо, чи дозволені повороти ліворуч та праворуч.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Отже, повернути праворуч водій не може, адже знаходиться у лівій крайній смузі. А ось виконати поворот ліворуч йому нічого не заважає.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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