Тестирование по ПДД — по какому направлению разрешено движение автомобиля

Какая траектория движения разрешена? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой из траекторий водителю автомобиля разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Читайте также:

Варианты ответа

Прямо и направо. Только прямо Налево и направо. Все запрещены. Только налево. Только направо.

Разбор задачи

К перекрестку в крайней левой полосе подъезжает автомобиль, водителю которого предлагаются несколько вариантов дальнейшего движения.

Перед перекрестком установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Он означает конец дороги или отдельной проезжей части, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется только в одном направлении.





Этот знак дает понять, что водитель авто ничего не нарушал, двигаясь в крайней левой полосе. Но за знаком начинается дорога с движением в обоих направлениях, и когда водители двинется прямо, то окажется на встречной полосе. Следовательно, движение прямо в изображенной ситуации запрещено.

Читаем пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Теперь выясним, разрешены ли повороты налево и направо.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Следовательно, повернуть направо водитель не может, ведь находится в левой крайней полосе. А вот выполнить поворот налево ему ничего не мешает.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.