ПДД тестирование — в каких направлениях разрешено движение на зеленый сигнал

Куда разрешено движение? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме регулирования дорожного движения. В каких направлениях будет разрешено движение водителю белого автомобиля, когда на светофоре загорится зеленый свет в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Только налево. Только в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. По всем направлениям разрешено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белой машины пропускает пешеходов на красный сигнал светофора. После того как загорится зеленый, по каким направлениям он сможет проехать?

Перед перекрестком установлен знак 3.22 "Поворот направо запрещен". Он запрещает поворот направо всем транспортным средствам кроме двигающимся по установленным маршрутам.





Многие водители считают, что светофор упраздняет действие всех дорожных знаков, но это не так. Светофор имеет преимущество перед знаками приоритета, но 3.22 является запретительным знаком. Следовательно, водитель не может повернуть направо.

Может ли белый автомобиль повернуть налево или развернуться?

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом налево или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Водитель белого автомобиля занял крайнюю правую полосу для движения, поэтому поворот налево и разворот ему также запрещены.

И только для движения прямо, у водителя нет никаких препятствий.

Правильный ответ №1

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