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Запутанный тест по ПДД — в каких направлениях разрешено движение на зеленый сигнал

14 августа 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тестирование — в каких направлениях разрешено движение на зеленый сигнал
Куда разрешено движение? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования дорожного движения. В каких направлениях будет разрешено движение водителю белого автомобиля, когда на светофоре загорится зеленый свет в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо и налево.
  4. Только налево.
  5. Только в обратном направлении.
  6. Налево и в обратном направлении.
  7. По всем направлениям разрешено.

Разбор задачи

Запутанный тест с ПДД - в каких направлениях разрешено движение на зеленый сигнал - фото 1

На перекрестке водитель белой машины пропускает пешеходов на красный сигнал светофора. После того как загорится зеленый, по каким направлениям он сможет проехать?

Перед перекрестком установлен знак 3.22 "Поворот направо запрещен". Он запрещает поворот направо всем транспортным средствам кроме двигающимся по установленным маршрутам.


Запутанный тест с ПДД - в каких направлениях разрешено движение на зеленый сигнал - фото 2

Многие водители считают, что светофор упраздняет действие всех дорожных знаков, но это не так. Светофор имеет преимущество перед знаками приоритета, но 3.22 является запретительным знаком. Следовательно, водитель не может повернуть направо.

Может ли белый автомобиль повернуть налево или развернуться?

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом налево или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Водитель белого автомобиля занял крайнюю правую полосу для движения, поэтому поворот налево и разворот ему также запрещены.

И только для движения прямо, у водителя нет никаких препятствий.

Правильный ответ №1

Ранее мы публиковали интересные задачи по ПДД на выбор направлений движения — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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