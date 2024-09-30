Тестування з ПДР — кому поступиться водій білого автомобіля

Заплутаний тест з ПДР — кому має поступитися водій білого автомобіля
Задача з теми проїзду перехресть. Кому водій білого авто зобов'язаний дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоному автомобілю.
- Червоному автомобілю та пішоходу.
- Велосипедисту та пішоходу.
- Велосипедисту.
- Пішоходу.
- Червоному автомобілю та велосипедисту.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, водій червоного повертає ліворуч, велосипедист проїжджає прямо, а пішохід переходить дорогу.
Перехрестя є нерегульованим, а дороги на ньому рівнозначні, адже мають однакове покриття, а знаки пріоритету відсутні.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Тобто водій білої машини, яка повертає праворуч, не повинен поступатися червоному автомобілю, який повертає ліворуч.
Тепер читаємо пункт 16.2 ПДР:
"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".
Таким чином, водій білого авто зобов'язаний дати дорогу пішоходу та велосипедисту.
Правильна відповідь №3
Раніше ми писали про ситуацію на круговому перехресті, в якій помиляються 67% водіїв. Також пропонували хитрий тест з ПДР щодо послідовності роз’їзду авто на перехресті.
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