Тестування з ПДР — кому поступиться водій білого автомобіля

Кому поступиться біле авто? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. Кому водій білого авто зобов'язаний дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоному автомобілю. Червоному автомобілю та пішоходу. Велосипедисту та пішоходу. Велосипедисту. Пішоходу. Червоному автомобілю та велосипедисту.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля повертає праворуч, водій червоного повертає ліворуч, велосипедист проїжджає прямо, а пішохід переходить дорогу.

Перехрестя є нерегульованим, а дороги на ньому рівнозначні, адже мають однакове покриття, а знаки пріоритету відсутні.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто водій білої машини, яка повертає праворуч, не повинен поступатися червоному автомобілю, який повертає ліворуч.

Тепер читаємо пункт 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Таким чином, водій білого авто зобов'язаний дати дорогу пішоходу та велосипедисту.

Правильна відповідь №3

Раніше ми писали про ситуацію на круговому перехресті, в якій помиляються 67% водіїв. Також пропонували хитрий тест з ПДР щодо послідовності роз’їзду авто на перехресті.