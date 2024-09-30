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Запутанный тест по ПДД — кому должен уступить водитель белого автомобиля

30 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — кому уступит водитель белого автомобиля
Кому уступит белое авто? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Кому водитель белого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красному автомобилю.
  2. Красному автомобилю и пешеходу.
  3. Велосипедисту и пешеходу.
  4. Велосипедисту.
  5. Пешеходу.
  6. Красному автомобилю и велосипедисту.

Разбор задачи

Запутанный тест по ПДД — кому должен уступить водитель белого автомобиля - фото 1

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает направо, водитель красного поворачивает налево, велосипедист проезжает прямо, а пешеход переходит дорогу.

Перекресток нерегулируемый, а дороги на нем равнозначны, ведь имеют одинаковое покрытие, а знаки приоритета отсутствуют.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть водитель белой машины, которая поворачивает направо, не должен уступать поворачивающему налево красному автомобилю.

Теперь читаем пункт 16.2 ПДД :

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Таким образом, водитель белого авто должен уступить дорогу пешеходу и велосипедисту.

Правильный ответ №3

Ранее мы писали о ситуации на круговом перекрестке, в которой ошибаются 67% водителей. Также предлагали хитрый тест по ПДД о последовательности разъезда авто на перекрестке.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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