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Хитрый тест по ПДД — в какой последовательности разъедутся авто на перекрестке

31 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Быстрое тестирование по ПДД — в какой последовательности разъедутся авто на перекрестке
Кто проедет последним? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке разъедутся водители в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Красный, желтый, синий автомобиль.
  2. Желтый, красный, синий автомобиль.
  3. Синий, желтый, красный автомобиль.
  4. Желтый, синий, красный автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синей машины поворачивает налево, желтой — поворачивает направо, красной — продолжает ехать прямо.

Перекресток не регулируется светофором, так что порядок разъезда помогут определить дорожные знаки.

2.3 "Главная дорога" относится к знакам приоритета и дает право первоочередного проезда на нерегулируемых перекрестках.

 

Хитрый тест с ПДД — в какой последовательности разъедутся авто на перекрестке - фото 1

7.8. "Направление главной дороги" указывает направление главной дороги на перекрестке.


Хитрый тест с ПДД — в какой последовательности разъедутся авто на перекрестке - фото 2

Согласно знакам, на главной дороге находится только синий автомобиль, так что именно его водитель первым проедет перекресток.

Водители желтой и красной машин находятся на второстепенных равнозначных дорогах. Поэтому читаем пункт 16 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, желтый автомобиль проедет вторым, ведь он является для красного помехой с правой стороны.

Порядок разъезда: синий, желтый, красный автомобиль.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

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