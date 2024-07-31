Швидке тестування з ПДР — в якій послідовності роз’їдуться авто на перехресті

Хто проїде останнім? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми проїзду перехресть. В якому порядку роз'їдуться водії в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Червоний, жовтий, синій автомобіль. Жовтий, червоний, синій автомобіль. Синій, жовтий, червоний автомобіль. Жовтий, синій, червоний автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водій синьої машини повертає ліворуч, жовтої — повертає праворуч, червоної — продовжує їхати прямо.

Перехрестя не регулюється світлофором, отже порядок роз'їзду допоможуть визначити дорожні знаки.

2.3 "Головна дорога" належить до знаків пріоритету та надає право першочергового проїзду на нерегульованих перехрестях.

7.8 "Напрямок головної дороги" вказує напрямок головної дороги на перехресті.





Згідно зі знаками, на головній дорозі знаходиться лише синій автомобіль, отже саме його водій першим проїде перехрестя.

А водії жовтої та червоної машин знаходяться на другорядних рівнозначних дорогах. Тому читаємо пункт 16 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином жовтий автомобіль проїде другим, адже він є для червоного перешкодою з правого боку.

Порядок роз'їзду: синій, жовтий, червоний автомобіль.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.