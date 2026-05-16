Заплутаний тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Ситуація розглядає порядок черговості руху транспортних засобів, коли головна дорога змінює свій напрямок. На перехресті водії білого та зеленого авто проїжджають прямо, а водії червоного легковика та вантажівки повертають ліворуч. Який транспортний засіб проїде перехрестя першим, а який — останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Червоний автомобіль — перший, вантажний — останній. Білий автомобіль — перший, вантажний — останній. Білий та зелений автомобілі — перші, вантажний — останній. Зелений автомобіль — перший, вантажний — останній. Зелений автомобіль — перший, білий — останній.

Розбір задачі

Згідно з дорожніми знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", пріоритет мають водії білого та червоного автомобілів. Згідно з пунктом 16.11 ПДР, вони мають перевагу перед тими, хто рухається другорядною дорогою: перед водіями зеленого легковика та вантажівки.

Відповідно до пункту 16.14 ПДР, якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії, які рухаються нею, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг. Згідно з пунктом 16.12 ПДР (правило "перешкоди праворуч"): водій червоного автомобіля має перевагу перед водієм білого, позаяк до білого авто червоне наближається з правого боку.

Таким чином спочатку проїжджає червона машина, а потім біла.

За таким саме принципом розʼїдуться ТЗ на другорядній дорозі. Згідно з правилом "перешкоди праворуч", спочатку проїде водій зеленого авто, а останнім рушить вантажівка.

Правильна відповідь №1

