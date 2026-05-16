Запутанный тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Ситуация рассматривает порядок очередности движения транспортных средств, когда главная дорога меняет свое направление. На перекрестке водители белого и зеленого авто проезжают прямо, а водители красной легковушки и грузовика поворачивают налево. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Красный автомобиль — первый, грузовой — последний. Белый автомобиль — первый, грузовой — последний. Белый и зеленый автомобили — первые, грузовой — последний. Зеленый автомобиль — первый, грузовой — последний. Зеленый автомобиль — первый, белый — последний.

Разбор задачи

Согласно дорожным знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", приоритет имеют водители белого и красного автомобилей. Согласно пункту 16.11 ПДД, они имеют преимущество перед теми, кто движется по второстепенной дороге: перед водителями зеленой легковушки и грузовика.

В соответствии с пунктом 16.14 ПДД, если главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, которые движутся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Согласно пункту 16.12 ПДД (правило "помехи справа"): водитель красного автомобиля имеет преимущество перед водителем белого, поскольку к белому авто красное приближается с правой стороны.

Таким образом сначала проезжает красная машина, а затем белая.

По такому же принципу разъедутся ТС на второстепенной дороге. Согласно правилу "помехи справа", сначала проедет водитель зеленого авто, а последним двинется грузовик.

Правильный ответ №1

