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Заплутаний тест ПДР — хто з водіїв порушує правила обгону

15 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто з водіїв порушує правила обгону
Хто не правий? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про обгін. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На ділянці дороги водій зеленого автомобіля має намір обігнати жовте таксі, а водій червоної машини намагається обігнати вантажівку.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

  • а) на перехресті;
  • б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
  • в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
  • г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
  • ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
  • д) у тунелях;
  • е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
  • є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

В зображеній ситуації водій зеленого авто намагається обігнати таксі на перехресті, що заборонено правилами. А водій червоної машини має намір виконати аналогічний маневр на небезпечному повороті про що свідчіть знак 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч".

Правильна відповідь №3

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