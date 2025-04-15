Тест ПДР — хто з водіїв порушує правила обгону

Хто не правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про обгін. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій зеленого автомобіля має намір обігнати жовте таксі, а водій червоної машини намагається обігнати вантажівку.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

а) на перехресті;

б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;

г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

д) у тунелях;

е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;

є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

В зображеній ситуації водій зеленого авто намагається обігнати таксі на перехресті, що заборонено правилами. А водій червоної машини має намір виконати аналогічний маневр на небезпечному повороті про що свідчіть знак 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч".

Правильна відповідь №3

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