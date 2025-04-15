Заплутаний тест ПДР — хто з водіїв порушує правила обгону
Задача з теми про обгін. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій зеленого автомобіля має намір обігнати жовте таксі, а водій червоної машини намагається обігнати вантажівку.
Читаємо пункт 14.6 ПДР:
"Обгін заборонено:
- а) на перехресті;
- б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
- в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
- г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
- ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
- д) у тунелях;
- е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
- є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".
В зображеній ситуації водій зеленого авто намагається обігнати таксі на перехресті, що заборонено правилами. А водій червоної машини має намір виконати аналогічний маневр на небезпечному повороті про що свідчіть знак 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч".
Правильна відповідь №3
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