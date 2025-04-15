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Запутанный тест ПДД — кто из водителей нарушает правила обгона

15 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — кто из водителей нарушает правила обгона
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме обгона. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

На участке дороги водитель зеленого автомобиля намерен обогнать желтое такси, а водитель красной машины пытается обогнать грузовик.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

  • а) на перекрестке;
  • б) на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
  • в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
  • г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • ґ) транспортного средства, которое осуществляет обгон или объезд;
  • д) в туннелях;
  • е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • е) колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

В изображенной ситуации водитель зеленого авто пытается обогнать такси на перекрестке, что запрещено правилами. А водитель красной машины намерен выполнить аналогичный маневр на опасном повороте о чем свидетельствует знак 1.2 "Опасный поворот налево".

Правильный ответ №3

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