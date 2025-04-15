Тест ПДД — кто из водителей нарушает правила обгона

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме обгона. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На участке дороги водитель зеленого автомобиля намерен обогнать желтое такси, а водитель красной машины пытается обогнать грузовик.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

а) на перекрестке;

б) на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

ґ) транспортного средства, которое осуществляет обгон или объезд;

д) в туннелях;

е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

е) колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

В изображенной ситуации водитель зеленого авто пытается обогнать такси на перекрестке, что запрещено правилами. А водитель красной машины намерен выполнить аналогичный маневр на опасном повороте о чем свидетельствует знак 1.2 "Опасный поворот налево".

Правильный ответ №3

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