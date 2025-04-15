Запутанный тест ПДД — кто из водителей нарушает правила обгона
Задача по теме обгона. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
На участке дороги водитель зеленого автомобиля намерен обогнать желтое такси, а водитель красной машины пытается обогнать грузовик.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен:
- а) на перекрестке;
- б) на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
- в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
- г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- ґ) транспортного средства, которое осуществляет обгон или объезд;
- д) в туннелях;
- е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- е) колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
В изображенной ситуации водитель зеленого авто пытается обогнать такси на перекрестке, что запрещено правилами. А водитель красной машины намерен выполнить аналогичный маневр на опасном повороте о чем свидетельствует знак 1.2 "Опасный поворот налево".
Правильный ответ №3
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