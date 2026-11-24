Схема руху транспортних засобів на ділянці дороги. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про початок руху і зміну його напрямку та про обгін. На ділянці дороги вантажівка їде прямо, її обганяє жовтий автомобіль, а червона машина виїжджає заднім ходом з місця для стоянки. Хто буде винним у разі зіткнення червоного й жовтого автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Водій вантажівки.

Розбір задачі

Водій вантажівки рухається прямо та жодних правил не порушує.

Водій жовтого автомобіля не порушує пункту 14.6 ПДР, який перераховує випадки, коли обгін заборонено. Плюс розмітку 1.11 дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини, що водій і робить.

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Натомість водієві червоної машини варто бути уважнішим. Згідно з пунктом 10.2 ПДР, виїжджаючи на дорогу з місць стоянки, водій повинен перед проїзною частиною дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по ній.

Отже, водій червоного авто має поступитися водієві жовтого. А у разі зіткнення винуватим буде саме водій червоної машини.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: