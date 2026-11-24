Запутанный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Задача по темам о начале движения и изменении его направления, а также об обгоне. На участке дороги грузовик едет прямо, его обгоняет желтый автомобиль, а красная машина выезжает задним ходом с парковочного места. Кто будет виновным в случае столкновения красного и желтого авто в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель грузовика.
Разбор задачи
Водитель грузовика движется прямо и не нарушает никаких правил.
Водитель желтого автомобиля не нарушает пункт 14.6 ПДД, в котором перечислены случаи, когда обгон запрещен. Кроме того, разметку 1.11 разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части, что водитель и делает.
Зато водителю красной машины стоит быть внимательнее. Согласно пункту 10.2 ПДД, выезжая на дорогу с мест стоянки, водитель должен перед проезжей частью уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по ней.
Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю желтого. А в случае столкновения виновным будет именно водитель красной машины.
Правильный ответ №2
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