Схема движения транспортных средств на участке дороги. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о начале движения и изменении его направления, а также об обгоне. На участке дороги грузовик едет прямо, его обгоняет желтый автомобиль, а красная машина выезжает задним ходом с парковочного места. Кто будет виновным в случае столкновения красного и желтого авто в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель грузовика.

Разбор задачи

Водитель грузовика движется прямо и не нарушает никаких правил.

Водитель желтого автомобиля не нарушает пункт 14.6 ПДД, в котором перечислены случаи, когда обгон запрещен. Кроме того, разметку 1.11 разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части, что водитель и делает.

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Зато водителю красной машины стоит быть внимательнее. Согласно пункту 10.2 ПДД, выезжая на дорогу с мест стоянки, водитель должен перед проезжей частью уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по ней.

Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю желтого. А в случае столкновения виновным будет именно водитель красной машины.

Правильный ответ №2

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