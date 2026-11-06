Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила
Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о расположении транспортных средств на дороге. Один велосипедист (А) движется по тротуару, а двое других (Б и В) едут рядом по проезжей части. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только велосипедист А.
- Велосипедисты Б и В.
- Только велосипедист Б.
- Велосипедисты А и Б.
- Все велосипедисты нарушают правила.
- Ни один из велосипедистов не нарушает правила.
Разбор задачи
Согласно пункту 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).
Следовательно, велосипедист А нарушает правила.
В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение на велосипедах по проезжей части разрешается только в один ряд, как можно ближе к правому краю.
Велосипедист Б едет во втором ряду, не держась правого края, поэтому он нарушает правила. Велосипедист В едет в первом ряду у правого края дороги и не нарушает требования ПДД.
Таким образом, правила дорожного движения нарушают велосипедисты А и Б.
Правильный ответ №4
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