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Главная Авто Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила

Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила

Ua ru
6 ноября 2026 20:40
Кто из велосипедистов нарушает ПДД: тест для водителей За! Правилами
Движение велосипедистов по тротуару и проезжей части. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о расположении транспортных средств на дороге. Один велосипедист (А) движется по тротуару, а двое других (Б и В) едут рядом по проезжей части. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только велосипедист А.
  2. Велосипедисты Б и В.
  3. Только велосипедист Б.
  4. Велосипедисты А и Б.
  5. Все велосипедисты нарушают правила.
  6. Ни один из велосипедистов не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Согласно пункту 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).

Следовательно, велосипедист А нарушает правила.

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В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение на велосипедах по проезжей части разрешается только в один ряд, как можно ближе к правому краю.

Велосипедист Б едет во втором ряду, не держась правого края, поэтому он нарушает правила. Велосипедист В едет в первом ряду у правого края дороги и не нарушает требования ПДД.

Таким образом, правила дорожного движения нарушают велосипедисты А и Б.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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