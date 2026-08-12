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Головна Авто Тест ПДР з авто та велосипедистом: хто за ким проїде

Тест ПДР з авто та велосипедистом: хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 20:40
Заплутаний тест з ПДР: яка черговість проїзду нерегульованого перехрестя
Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. На ділянці дороги зустрілися велосипедист та водії двох легкових автомобілів, при цьому траєкторії усіх учасників руху перетинаються. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль, червоний автомобіль, велосипедист.
  2. Білий автомобіль, велосипедист, червоний автомобіль.
  3. Велосипедист, червоний автомобіль, білий автомобіль.
  4. Велосипедист, білий автомобіль, червоний автомобіль.
  5. Червоний автомобіль, білий автомобіль, велосипедист.
  6. Червоний автомобіль, велосипедист, білий автомобіль.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

На нерегульованому перехресті перебувають велосипедист, водії білого та червоного автомобілів.

Перед білим та червоним авто встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу". Це означає, що вони перебувають на другорядній дорозі. Велосипедист рухається головною дорогою прямо.

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Відповідно до пункту 16.11 ПДР, водії автомобілів повинні поступитися дорогою велосипедисту, який проїде перехрестя першим.

Водії білого та червоного автомобілів перебувають у рівнозначних умовах на другорядній дорозі. Біла машина рухається прямо, а червона повертає ліворуч. 

Відповідно до пункту 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч водій повинен поступитися дорогою транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо або праворуч.

Тому другим перехрестя проїде білий автомобіль, а останнім — червона машина.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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