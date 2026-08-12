Запутанный тест ПДД: каков порядок проезда нерегулируемого перекрестка

Тест по ПДД с участием авто и велосипедиста: кто за кем проедет
Задача на тему о проезде перекрестков. На участке дороги встретились велосипедист и водители двух легковых автомобилей, при этом траектории всех участников движения пересекаются. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Белый автомобиль, красный автомобиль, велосипедист.
- Белый автомобиль, велосипедист, красный автомобиль.
- Велосипедист, красный автомобиль, белый автомобиль.
- Велосипедист, белый автомобиль, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, белый автомобиль, велосипедист.
- Красный автомобиль, велосипедист, белый автомобиль.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке находятся велосипедист, водители белого и красного автомобилей.
Перед белым и красным автомобилями установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу". Это означает, что они находятся на второстепенной дороге. Велосипедист движется по главной дороге прямо.
В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, водители автомобилей должны уступить дорогу велосипедисту, который проедет перекресток первым.
Водители белого и красного автомобилей находятся в равнозначных условиях на второстепенной дороге. Белая машина движется прямо, а красная поворачивает налево.
В соответствии с пунктом 16.13 ПДД, перед поворотом налево водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.
Поэтому вторым перекресток проедет белый автомобиль, а последним — красная машина.
Правильный ответ №4
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