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Главная Авто Тест по ПДД с участием авто и велосипедиста: кто за кем проедет

Тест по ПДД с участием авто и велосипедиста: кто за кем проедет

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 20:40
Запутанный тест ПДД: каков порядок проезда нерегулируемого перекрестка
Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о проезде перекрестков. На участке дороги встретились велосипедист и водители двух легковых автомобилей, при этом траектории всех участников движения пересекаются. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Белый автомобиль, красный автомобиль, велосипедист.
  2. Белый автомобиль, велосипедист, красный автомобиль.
  3. Велосипедист, красный автомобиль, белый автомобиль.
  4. Велосипедист, белый автомобиль, красный автомобиль.
  5. Красный автомобиль, белый автомобиль, велосипедист.
  6. Красный автомобиль, велосипедист, белый автомобиль.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

На нерегулируемом перекрестке находятся велосипедист, водители белого и красного автомобилей.

Перед белым и красным автомобилями установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу". Это означает, что они находятся на второстепенной дороге. Велосипедист движется по главной дороге прямо.

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В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, водители автомобилей должны уступить дорогу велосипедисту, который проедет перекресток первым.

Водители белого и красного автомобилей находятся в равнозначных условиях на второстепенной дороге. Белая машина движется прямо, а красная поворачивает налево.

В соответствии с пунктом 16.13 ПДД, перед поворотом налево водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Поэтому вторым перекресток проедет белый автомобиль, а последним — красная машина.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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