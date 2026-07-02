Хитрый тест по ПДД: куда разрешено движение серой машины

Тест ПДД для внимательных: куда может ехать автомобиль
Задание на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю серого автомобиля предлагаются четыре направления движения: прямо, разворот, поворот направо или налево. По какой траектории он может двигаться в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Налево и направо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо, налево и в обратном направлении.
- Только влево.
- Налево и в обратном направлении.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Предписывающий знак 4.6 "Движение направо или налево" разрешает проезд только в указанных направлениях, а также не запрещает разворот.
Таким образом, водитель серого автомобиля не имеет права проехать прямо.
Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
То есть водитель не может повернуть направо, ведь его автомобиль находится на левой полосе.
Следовательно, он может двигаться либо налево, либо совершить разворот.
Правильный ответ №5
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