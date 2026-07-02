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Главная Авто Тест ПДД для внимательных: куда может ехать автомобиль

Тест ПДД для внимательных: куда может ехать автомобиль

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 20:40
Хитрый тест по ПДД: куда разрешено движение серой машины
Направления движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю серого автомобиля предлагаются четыре направления движения: прямо, разворот, поворот направо или налево. По какой траектории он может двигаться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Налево и направо.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Направо, налево и в обратном направлении.
  4. Только влево.
  5. Налево и в обратном направлении.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Предписывающий знак 4.6 "Движение направо или налево" разрешает проезд только в указанных направлениях, а также не запрещает разворот.

Таким образом, водитель серого автомобиля не имеет права проехать прямо.

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Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

То есть водитель не может повернуть направо, ведь его автомобиль находится на левой полосе.

Следовательно, он может двигаться либо налево, либо совершить разворот.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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