Каверзный тест ПДД: кто может игнорировать эти знаки
Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Перед вами знаки 4.2 "Движение направо" и 4.3 "Движение налево". Водители каких транспортных средств имеют право не выполнять требования этих знаков?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Которые движутся по установленным маршрутам.
- Которые принадлежат гражданам, проживающим в этой зоне.
- Которые обслуживают предприятия в этой зоне.
- Ответы 2 и 3.
- Ответы 1, 2 и 3.
Разбор задачи
Знак 4.2 "Движение направо" разрешает проезд только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.
Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.
Правильный ответ №1
