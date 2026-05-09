Главная Авто Каверзный тест ПДД: кто может игнорировать эти знаки

Дата публикации 9 мая 2026 19:40
Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Перед вами знаки 4.2 "Движение направо" и 4.3 "Движение налево". Водители каких транспортных средств имеют право не выполнять требования этих знаков?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Которые движутся по установленным маршрутам.
  2. Которые принадлежат гражданам, проживающим в этой зоне.
  3. Которые обслуживают предприятия в этой зоне.
  4. Ответы 2 и 3.
  5. Ответы 1, 2 и 3.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може не помічати цих щнаків

Знак 4.2 "Движение направо" разрешает проезд только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

Знак 4.3 "Движение налево" разрешает проезд только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
