Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток третьим

Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток третьим

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 20:40
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и знаках приоритета. На участке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Велосипедист и водитель зеленого авто движутся прямо, грузовик поворачивает направо, а белая машина — налево. Кто из них проедет перекресток предпоследним в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Велосипедист.
  3. Водитель грузовика.
  4. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Согласно знакам, на главных дорогах находятся водители белого и зеленого автомобилей. Они и проедут первыми, а между собой разъедутся по правилу помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Первым проедет водитель белого авто, ведь он приближается к зеленой машине с правой стороны.

Далее по этому же правилу разъедутся велосипедист и водитель грузовика. Грузовик проедет перекресток предпоследним, ведь он является для велосипедиста помехой справа. Последним покинет участок велосипедист.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации