Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток третьим

Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и знаках приоритета. На участке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Велосипедист и водитель зеленого авто движутся прямо, грузовик поворачивает направо, а белая машина — налево. Кто из них проедет перекресток предпоследним в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Велосипедист. Водитель грузовика. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

Согласно знакам, на главных дорогах находятся водители белого и зеленого автомобилей. Они и проедут первыми, а между собой разъедутся по правилу помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Первым проедет водитель белого авто, ведь он приближается к зеленой машине с правой стороны.

Далее по этому же правилу разъедутся велосипедист и водитель грузовика. Грузовик проедет перекресток предпоследним, ведь он является для велосипедиста помехой справа. Последним покинет участок велосипедист.

Правильный ответ №3

