Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток третьим
Задача по теме о проезде перекрестков и знаках приоритета. На участке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Велосипедист и водитель зеленого авто движутся прямо, грузовик поворачивает направо, а белая машина — налево. Кто из них проедет перекресток предпоследним в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Велосипедист.
- Водитель грузовика.
- Водитель зеленого автомобиля.
Разбор задачи
Согласно знакам, на главных дорогах находятся водители белого и зеленого автомобилей. Они и проедут первыми, а между собой разъедутся по правилу помехи справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Первым проедет водитель белого авто, ведь он приближается к зеленой машине с правой стороны.
Далее по этому же правилу разъедутся велосипедист и водитель грузовика. Грузовик проедет перекресток предпоследним, ведь он является для велосипедиста помехой справа. Последним покинет участок велосипедист.
Правильный ответ №3
