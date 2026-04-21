Головна Авто Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя третім

Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя третім

Дата публікації: 21 квітня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя третім
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та знаки пріоритету. На ділянці встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Велосипедист та водій зеленого авто рухаються прямо, вантажівка повертає праворуч, а біла машина — ліворуч. Хто з них проїде перехрестя передостаннім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Велосипедист.
  3. Водій вантажівки.
  4. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно зі знаками, на головних дорогах перебувають водії білого та зеленого автомобілів. Вони й проїдуть першими, а між собою розʼїдуться за правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

Читайте також:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Першим проїде водій білого авто, адже він наближається до зеленої машини з правого боку.

Далі за цим же правилом розʼїдуться велосипедист та водій вантажівки. Вантажівка проїде перехрестя передостанньою, адже є для велосипедиста перешкодою праворуч. Останнім залишить ділянку велосипедист.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
