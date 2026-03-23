Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя першим

Легковик та вантажівка одночасно повертають ліворуч на нерегульованому перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про загальні положення ПДР. На перехресті водії вантажівки та легкової машини повертають ліворуч, а їхні траєкторії руху перетинаються. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій вантажного автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій легкового автомобіля бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу". При цьому водій вантажівки наближається з лівого боку ґрунтовою дорогою.

Згідно з термінами у пункті 1.10 ПДР:

"Головна дорога — це дорога з покриттям відносно ґрунтової. Наявність на ґрунтовій дорозі безпосередньо перед перехрестям ділянки з покриттям не робить її рівнозначною".

Хоча водій легковика бачить знак 2.1, він зобов'язаний дати дорогу лише тим, хто рухається по перехрещуваній (головній) дорозі.

Вантажівка виїжджає з ґрунтової дороги, тому вона перебуває на другорядній дорозі відносно асфальтованої.

Правильна відповідь №2

