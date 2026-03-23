Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя першим
Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про загальні положення ПДР. На перехресті водії вантажівки та легкової машини повертають ліворуч, а їхні траєкторії руху перетинаються. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій легкового автомобіля.
- Водій вантажного автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті водій легкового автомобіля бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу". При цьому водій вантажівки наближається з лівого боку ґрунтовою дорогою.
Згідно з термінами у пункті 1.10 ПДР:
"Головна дорога — це дорога з покриттям відносно ґрунтової. Наявність на ґрунтовій дорозі безпосередньо перед перехрестям ділянки з покриттям не робить її рівнозначною".
Хоча водій легковика бачить знак 2.1, він зобов'язаний дати дорогу лише тим, хто рухається по перехрещуваній (головній) дорозі.
Вантажівка виїжджає з ґрунтової дороги, тому вона перебуває на другорядній дорозі відносно асфальтованої.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!