Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя першим

Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя першим

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: хто проїде перехрестя першим
Легковик та вантажівка одночасно повертають ліворуч на нерегульованому перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про загальні положення ПДР. На перехресті водії вантажівки та легкової машини повертають ліворуч, а їхні траєкторії руху перетинаються. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій легкового автомобіля.
  2. Водій вантажного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

На перехресті водій легкового автомобіля бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу". При цьому водій вантажівки наближається з лівого боку ґрунтовою дорогою.

Згідно з термінами у пункті 1.10 ПДР:

"Головна дорога — це дорога з покриттям відносно ґрунтової. Наявність на ґрунтовій дорозі безпосередньо перед перехрестям ділянки з покриттям не робить її рівнозначною".

Хоча водій легковика бачить знак 2.1, він зобов'язаний дати дорогу лише тим, хто рухається по перехрещуваній (головній) дорозі.

Вантажівка виїжджає з ґрунтової дороги, тому вона перебуває на другорядній дорозі відносно асфальтованої.

Правильна відповідь №2

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації