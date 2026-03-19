Тест ПДР: хто кого пропускає на круговому перехресті

Проїзд кругового перехрестя жовтим та червоним авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку і проїзд перехресть з круговим рухом. Водій якого автомобіля повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті встановлено знак 4.10 "Круговий рух". Обидва автомобілі вже рухаються по колу. При цьому водій жовтого авто з’їжджає з правої смуги, а водій червоного — з лівої.

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя з круговим рухом дозволяється з будь-якої смуги, якщо напрямок не визначено іншими знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам праворуч.

Тому читаємо також пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Отже, дорогу має дати водій, що знаходиться ліворуч (червоне авто), водієві праворуч (жовте авто).

Правильна відповідь №2

