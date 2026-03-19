Тест ПДД: кто кого пропускает на круговом перекрестке

Проезд кругового перекрестка желтым и красным авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и проезд перекрестков с круговым движением. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение". Оба автомобиля уже движутся по кругу. При этом водитель желтого авто съезжает с правой полосы, а водитель красного — с левой.

Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка с круговым движением разрешается с любой полосы, если направление не определено другими знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам справа.

Поэтому читаем также пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

Итак, дорогу должен уступить водитель, находящийся слева (красное авто), водителю справа (желтое авто).

Правильный ответ №2

