Тест ПДД: кто кого пропускает на круговом перекрестке
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и проезд перекрестков с круговым движением. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение". Оба автомобиля уже движутся по кругу. При этом водитель желтого авто съезжает с правой полосы, а водитель красного — с левой.
Согласно пункту 10.5 ПДД, выезд с перекрестка с круговым движением разрешается с любой полосы, если направление не определено другими знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам справа.
Поэтому читаем также пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа".
Итак, дорогу должен уступить водитель, находящийся слева (красное авто), водителю справа (желтое авто).
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!