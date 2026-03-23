Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток первым
Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме об общих положениях ПДД. На перекрестке водители грузовика и легковой машины поворачивают налево, а их траектории движения пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель грузового автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель легкового автомобиля видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу". При этом водитель грузовика приближается с левой стороны по грунтовой дороге.
Согласно терминам в пункте 1.10 ПДД:
"Главная дорога — это дорога с покрытием относительно грунтовой. Наличие на грунтовой дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равнозначной".
Хотя водитель легковушки видит знак 2.1, он обязан уступить дорогу только тем, кто движется по перекрещиваемой (главной) дороге.
Грузовик выезжает с грунтовой дороги, поэтому он находится на второстепенной дороге относительно асфальтированной.
Правильный ответ №2
