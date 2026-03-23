Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток первым

Дата публикации 23 марта 2026 20:40
Легковушка и грузовик одновременно поворачивают налево на нерегулируемом перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме об общих положениях ПДД. На перекрестке водители грузовика и легковой машины поворачивают налево, а их траектории движения пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель легкового автомобиля.
  2. Водитель грузового автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

На перекрестке водитель легкового автомобиля видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу". При этом водитель грузовика приближается с левой стороны по грунтовой дороге.

Согласно терминам в пункте 1.10 ПДД:

"Главная дорога — это дорога с покрытием относительно грунтовой. Наличие на грунтовой дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равнозначной".

Хотя водитель легковушки видит знак 2.1, он обязан уступить дорогу только тем, кто движется по перекрещиваемой (главной) дороге.

Грузовик выезжает с грунтовой дороги, поэтому он находится на второстепенной дороге относительно асфальтированной.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
Реклама

