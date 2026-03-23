Хитрый тест ПДД: кто проедет перекресток первым

Легковушка и грузовик одновременно поворачивают налево на нерегулируемом перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме об общих положениях ПДД. На перекрестке водители грузовика и легковой машины поворачивают налево, а их траектории движения пересекаются. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель легкового автомобиля видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу". При этом водитель грузовика приближается с левой стороны по грунтовой дороге.

Согласно терминам в пункте 1.10 ПДД:

"Главная дорога — это дорога с покрытием относительно грунтовой. Наличие на грунтовой дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равнозначной".

Хотя водитель легковушки видит знак 2.1, он обязан уступить дорогу только тем, кто движется по перекрещиваемой (главной) дороге.

Грузовик выезжает с грунтовой дороги, поэтому он находится на второстепенной дороге относительно асфальтированной.

Правильный ответ №2

