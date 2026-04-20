Главная Авто Запутанный тест ПДД: кто нарушает правила на развороте

Запутанный тест ПДД: кто нарушает правила на развороте

Дата публикации 20 апреля 2026 20:40
Запутанный тест ПДД: кто нарушает правила на развороте
Схемы разворота двух автомобилей. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Два автомобиля разворачиваются на перекрестке при зеленом сигнале светофора. Водитель синего авто выполняет маневр с трамвайного пути попутного направления, а водитель желтого — с левой крайней полосы. Кто из них нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

Читайте также:

Дорожных знаков на перекрестке не видно, но дорожная разметка 1.18 присутствует. Следовательно, по правилам поворачивать налево или выполнять разворот нужно с крайней левой полосы.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
