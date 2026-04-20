Заплутаний тест ПДР: хто порушує правила на розвороті

Заплутаний тест ПДР: хто порушує правила на розвороті

Дата публікації: 20 квітня 2026 20:40
Схеми розвороту двох автомобілів. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Два автомобілі розвертаються на перехресті при зеленому сигналі світлофора. Водій синього авто виконує маневр з трамвайної колії попутного напрямку, а водій жовтого — з лівої крайньої смуги. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

Дорожніх знаків на перехресті не видно, але дорожня розмітка 1.18 присутня. Отже, за правилами повертати ліворуч або виконувати розворот потрібно з крайньої лівої смуги.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
