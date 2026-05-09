Головна Авто Каверзний тест ПДР: хто може ігнорувати ці знаки

Каверзний тест ПДР: хто може ігнорувати ці знаки

Дата публікації: 9 травня 2026 19:40
Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.2 "Рух праворуч" та 4.3 "Рух ліворуч". Водії яких транспортних засобів мають право не виконувати вимог цих знаків?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Які рухаються за встановленими маршрутами.
  2. Які належать громадянам, що проживають у цій зоні.
  3. Які обслуговують підприємства у цій зоні.
  4. Відповіді 2 і 3.
  5. Відповіді 1, 2 і 3.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто може не помічати цих щнаків

Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
