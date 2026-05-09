Каверзний тест ПДР: хто може ігнорувати ці знаки

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.2 "Рух праворуч" та 4.3 "Рух ліворуч". Водії яких транспортних засобів мають право не виконувати вимог цих знаків?

Які рухаються за встановленими маршрутами. Які належать громадянам, що проживають у цій зоні. Які обслуговують підприємства у цій зоні. Відповіді 2 і 3. Відповіді 1, 2 і 3.

Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Знак 4.3 "Рух ліворуч" дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Правильна відповідь №1

