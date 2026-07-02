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Головна Авто Тест ПДР для уважних: куди може їхати авто

Тест ПДР для уважних: куди може їхати авто

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 20:40
Хитрющий тест ПДР: куди дозволено рух сірому авто
Напрямки руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водію сірого автомобіля пропонують чотири напрямки проїзду: прямо, на розворот, повороти праворуч або ліворуч. За якою траєкторію він може рухатися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Ліворуч та праворуч.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.
  4. Лише ліворуч.
  5. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Наказовий знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє проїхати лише у вказаних напрямках, а також не забороняє розворот.

Таким чином водій сірого автомобіля не має права проїхати прямо.

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Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Тобто водій не може повернути праворуч, адже його автомобіль перебуває на лівій смузі.

Отже, він може рухатися або ліворуч, або на розворот.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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