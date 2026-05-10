Каверзний тест ПДР: чи можна повернути ліворуч

Схема руху мотоцикліста. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. На перехресті встановлені: знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" та табличка до нього 7.3.2 "Напрямок дії" (ліворуч). Чи дозволено мотоциклісту повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо він там живе. Дозволено, якщо він обслуговує підприємство в цій зоні. Відповіді 2 та 3 Заборонено.

Розбір задачі

Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" забороняє рух усіх механічних транспортних засобів, зокрема мотоциклів.

Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні.

Правильна відповідь №4

