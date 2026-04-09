Хитрий тест ПДР: який знак дозволяє поворот ліворуч
Дата публікації: 9 квітня 2026 20:40
Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Зображені знаки 5.30 "Зона для розвороту" та 5.29 "Місце для розвороту". Який з цих двох знаків дозволяє поворот ліворуч?
Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знак 2.
- Обидва дозволяють.
- Обидва забороняють.
Розбір задачі
№1: знак 5.30 "Зона для розвороту". Знак позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
№2: знак 5.29 "Місце для розвороту". Знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
Правильна відповідь №4
