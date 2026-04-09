Хитрий тест ПДР: який знак дозволяє поворот ліворуч

Дорожні знаки.

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Зображені знаки 5.30 "Зона для розвороту" та 5.29 "Місце для розвороту". Який з цих двох знаків дозволяє поворот ліворуч?

Варіанти відповіді

Знак 1. Знак 2. Обидва дозволяють. Обидва забороняють.

Розбір задачі

№1: знак 5.30 "Зона для розвороту". Знак позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється .

№2: знак 5.29 "Місце для розвороту". Знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється .

Правильна відповідь №4

