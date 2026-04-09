Хитрый тест ПДД: какой знак разрешает поворот налево
Дата публикации 9 апреля 2026 20:40
Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Изображены знаки 5.30 "Зона для разворота" и 5.29 "Место для разворота". Какой из этих двух знаков разрешает поворот налево?
Варианты ответа
- Знак 1.
- Знак 2.
- Оба разрешают.
- Оба запрещают.
Разбор задачи
№1: знак 5.30 "Зона для разворота". Знак обозначает зону по длине для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещается.
№2: знак 5.29 "Место для разворота". Знак обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещается.
Правильный ответ №4
