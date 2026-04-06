Складний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог заборонних та наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч, а водій зеленої машини — виконати розворот. Водій якого автомобіля порушить ПДР, якщо поїде за задуманою траєкторією у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Наказові знаки 4.3 "Рух ліворуч" та 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяють обом водіям виконати задумані маневри. Але на перехресті встановлено тимчасовий знак на жовтому тлі 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Отже, водій білого авто повернути ліворуч без порушення правил не може.

Знак 3.23 забороняє поворот ліворуч транспортних засобів, але при цьому розворот дозволяється.

Правильна відповідь №1

