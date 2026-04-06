Авто Складний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Складний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті

Дата публікації: 6 квітня 2026 20:40
Складний тест ПДР: хто порушує правила на перехресті
Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог заборонних та наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водій  білого автомобіля має намір повернути ліворуч, а водій зеленої машини — виконати розворот. Водій якого автомобіля порушить ПДР, якщо поїде за задуманою траєкторією у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Наказові знаки 4.3 "Рух ліворуч" та 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяють обом водіям виконати задумані маневри. Але на перехресті встановлено тимчасовий знак на жовтому тлі 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

Читайте також:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Отже, водій білого авто повернути ліворуч без порушення правил не може.

Знак 3.23 забороняє поворот ліворуч транспортних засобів, але при цьому розворот дозволяється.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
