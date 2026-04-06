Сложный тест ПДД: кто нарушает правила на перекрестке

Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований запрещающих и предписывающих дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водитель белого автомобиля намерен повернуть налево, а водитель зеленой машины — выполнить разворот. Водитель какого автомобиля нарушит ПДД, если поедет по задуманной траектории в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Предписывающие знаки 4.3 "Движение налево" и 4.5 "Движение прямо или налево" позволяют обоим водителям выполнить задуманные маневры. Но на перекрестке установлен временный знак на желтом фоне 3.23 "Поворот налево запрещен".

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Следовательно, водитель белого авто повернуть налево без нарушения правил не может.

Знак 3.23 запрещает поворот налево транспортных средств, но при этом разворот разрешается.

Правильный ответ №1

