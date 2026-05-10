Каверзный тест ПДД: можно ли повернуть налево

Схема движения мотоциклиста. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. На перекрестке установлены: знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" и табличка к нему 7.3.2 "Направление действия" (налево). Разрешено ли мотоциклисту повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если он там живет. Разрешено, если он обслуживает предприятие в этой зоне. Ответы 2 и 3 Запрещено.

Разбор задачи

Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" запрещает движение всех механических транспортных средств, в частности мотоциклов.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне.

Правильный ответ №4

