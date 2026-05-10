Каверзный тест ПДД: можно ли повернуть налево
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. На перекрестке установлены: знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" и табличка к нему 7.3.2 "Направление действия" (налево). Разрешено ли мотоциклисту повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если он там живет.
- Разрешено, если он обслуживает предприятие в этой зоне.
- Ответы 2 и 3
- Запрещено.
Разбор задачи
Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" запрещает движение всех механических транспортных средств, в частности мотоциклов.
Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне.
Правильный ответ №4
