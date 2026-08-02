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Главная Авто Тест ПДД для грамотных водителей: кто проедет перекресток последним

Тест ПДД для грамотных водителей: кто проедет перекресток последним

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 19:45
Запутанный тест ПДД: кто проедет перекресток последним
Четыре ТС на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Синий трамвай поворачивает направо, грузовик едет прямо, а оранжевый трамвай и белый автомобиль поворачивают налево. Водитель какого транспортного средства проедет перекресток последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водители трамваев.
  2. Водитель синего трамвая.
  3. Водитель оранжевого трамвая.
  4. Водитель грузового автомобиля.
  5. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде останнім

Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", на второстепенной дороге находится водитель оранжевого трамвая. Все остальные транспортные средства находятся на главной дороге.

Следовательно, согласно пункту 16.11 ПДД, последним перекресток проедет оранжевый трамвай.

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Поскольку грузовик, синий трамвай и легковой автомобиль находятся на равнозначных главных дорогах, то первым проедет водитель синего трамвая. Согласно пункту 16.12 ПДД, на равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами.

Водитель белого автомобиля поворачивает на перекрестке налево, поэтому обязан пропустить грузовик, движущийся прямо во встречном направлении, в соответствии с пунктом 16.13 ПДД.

Таким образом, порядок разъезда на изображенном перекрестке выглядит следующим образом: синий трамвай, грузовик, белый автомобиль и оранжевый трамвай.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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