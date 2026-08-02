Заплутаний тест з ПДР: хто проїде перехрестя останнім

Чотири ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Синій трамвай повертає праворуч, вантажівка проїжджає прямо, а помаранчевий трамвай та білий автомобіль повертають ліворуч. Водій якого транспортного засобу проїде перехрестя останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водії трамваїв. Водій синього трамвая. Водій помаранчевого трамвая. Водій вантажного автомобіля. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

Згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", на другорядній дорозі перебуває водій помаранчевого трамвая. Всі інші транспортні засоби знаходяться на головній дорозі.

Отже, за пунктом 16.11 ПДР, останнім перехрестя проїде помаранчевий трамвай.

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Позаяк вантажівка, синій трамвай та легкове авто перебувають на рівнозначних головних дорогах, то першим проїде водій синього трамвая. Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами.

Водій білого автомобіля повертає на перехресті ліворуч, тому зобовʼязаний пропустити вантажівку, яка їде прямо у зустрічному напрямку, відповідно до пункту 16.13 ПДР.

Таким чином порядок розʼїзду на зображеному перехресті має такий вигляд: синій трамвай, вантажівка, білий автомобіль та помаранчевий трамвай.

Правильна відповідь №3

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