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Головна Авто Каверзний тест ПДР: які траєкторії дозволені водію

Каверзний тест ПДР: які траєкторії дозволені водію

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 19:40
Хитрий тест ПДР про трамвайні колії, де помилилися 53% водіїв
Варіанти траєкторій руху авто. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію червоного автомобіля запропоновані три траєкторії для подальшого руху: поворот ліворуч (Б) і розворот (В) з трамвайної колії та поворот ліворуч з крайньої лівої смуги (А). Якими з них він має права скористатися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише напрямок А.
  2. Напрямки Б та В.
  3. Напрямки А та В.
  4. Напрямки А та Б.
  5. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Згідно з пунктом 11.8 ПДР, по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух, поворот ліворуч та розворот.

Якщо перед перехрестям немає знаків 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розмітки 1.18, поворот ліворуч та розворот мають виконуватися саме з трамвайної колії попутного напрямку. Зрозуміло, що маневр не повинен створювати перешкод для руху трамвая.

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Отже, у зображеній ситуації дозволені траєкторії Б та В. Напрямок А заборонений.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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