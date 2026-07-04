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Главная Авто Каверзный тест ПДД: какие траектории движения разрешены водителю

Каверзный тест ПДД: какие траектории движения разрешены водителю

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 19:40
Хитрый тест ПДД о трамвайных путях, в котором ошиблись 53% водителей
Варианты траекторий движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водителю красного автомобиля предложены три траектории для дальнейшего движения: поворот налево (Б) и разворот (В) с трамвайных путей, а также поворот налево с крайней левой полосы (А). Какими из них он имеет право воспользоваться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только направление А.
  2. Направления Б и В.
  3. Направления А и В.
  4. Направления А и Б.
  5. Все варианты допустимы.

Разбор задачи

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Согласно пункту 11.8 ПДД, по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешено движение, поворот налево и разворот.

Если перед перекрестком нет знаков 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметки 1.18, поворот налево и разворот должны выполняться именно с трамвайных путей попутного направления. Понятно, что маневр не должен создавать препятствий для движения трамвая.

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Следовательно, в изображенной ситуации допустимы траектории Б и В. Направление А запрещено.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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