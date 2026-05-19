Главная Авто Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает разворот

Дата публикации 19 мая 2026 20:40
Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Изображены запрещающий, предписывающий и информационно-указательный знаки. Какой из них запрещает разворот транспортных средств?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только знак 1.
  2. Знаки 1 и 2.
  3. Только знак 2.
  4. Только знак 3.
  5. Знаки 2 и 3.
  6. Все знаки запрещают разворот.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє розворот

Знак 1: 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.

Знак 2: 4.6 "Движение направо или налево" разрешает движение только направо или налево. Знак разрешает также разворот транспортных средств.

Знак 3: 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.

На дороге с односторонним движением разворот запрещен, ведь в таком случае водитель будет двигаться по встречной полосе.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
