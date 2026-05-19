Хитрый тест ПДД: какой знак запрещает разворот
Задача на знание требований дорожных знаков. Изображены запрещающий, предписывающий и информационно-указательный знаки. Какой из них запрещает разворот транспортных средств?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только знак 1.
- Знаки 1 и 2.
- Только знак 2.
- Только знак 3.
- Знаки 2 и 3.
- Все знаки запрещают разворот.
Разбор задачи
Знак 1: 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается.
Знак 2: 4.6 "Движение направо или налево" разрешает движение только направо или налево. Знак разрешает также разворот транспортных средств.
Знак 3: 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.
На дороге с односторонним движением разворот запрещен, ведь в таком случае водитель будет двигаться по встречной полосе.
Правильный ответ №4
