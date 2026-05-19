Хитрий тест ПДР: який знак забороняє розворот
Задача на знання вимог дорожніх знаків. Зображено заборонний, наказовий та інформаційно-вказівний знаки. Який з них забороняє розворот транспортних засобів?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише знак 1.
- Знаки 1 та 2.
- Лише знак 2.
- Лише знак 3.
- Знаки 2 та 3.
- Усі знаки забороняють розворот.
Розбір задачі
Знак 1: 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.
Знак 2: 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє рух лише праворуч або ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів.
Знак 3: 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.
На дорозі з одностороннім рухом розворот заборонений, адже у такому разі водій рухатиметься зустрічною смугою.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: