Хитрий тест ПДР: який знак забороняє розворот

Хитрий тест ПДР: який знак забороняє розворот

Дата публікації: 19 травня 2026 20:40
Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Зображено заборонний, наказовий та інформаційно-вказівний знаки. Який з них забороняє розворот транспортних засобів?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише знак 1.
  2. Знаки 1 та 2.
  3. Лише знак 2.
  4. Лише знак 3.
  5. Знаки 2 та 3.
  6. Усі знаки забороняють розворот.

Розбір задачі

Знак 1: 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Знак 2: 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє рух лише праворуч або ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів.

Знак 3: 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

На дорозі з одностороннім рухом розворот заборонений, адже у такому разі водій рухатиметься зустрічною смугою.

Правильна відповідь №4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
