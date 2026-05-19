Хитрий тест ПДР: який знак забороняє розворот

Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Зображено заборонний, наказовий та інформаційно-вказівний знаки. Який з них забороняє розворот транспортних засобів?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише знак 1. Знаки 1 та 2. Лише знак 2. Лише знак 3. Знаки 2 та 3. Усі знаки забороняють розворот.

Розбір задачі

Знак 1 : 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Знак 2 : 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" дозволяє рух лише праворуч або ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів.

Знак 3 : 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

На дорозі з одностороннім рухом розворот заборонений, адже у такому разі водій рухатиметься зустрічною смугою.

Правильна відповідь №4

