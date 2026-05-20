Хитрый тест ПДД: кому разрешен поворот направо

Схемы поворота направо на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водители красного легкового автомобиля и грузовика намерены повернуть направо. Кому из них разрешено выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

Водителю грузовика. Водителю легковушки. Обоим водителям запрещено. Обоим водителям разрешено

Разбор задачи

Водитель легкового автомобиля не может повернуть направо. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Сейчас красное авто находится в левой полосе.

На перекрестке установлен знак 4.20.1 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами", который указывает, что грузовику можно ехать только вперед. Он касается транспортных средств с опознавательными символами "Знак опасности" и "Табличка оранжевого цвета".

На грузовике эти символы есть. Следовательно, водитель грузовика не имеет права повернуть направо.

Правильный ответ №3

