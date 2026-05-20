Хитрый тест ПДД: кому разрешен поворот направо

Хитрый тест ПДД: кому разрешен поворот направо

Дата публикации 20 мая 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: кому разрешен поворот направо
Схемы поворота направо на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водители красного легкового автомобиля и грузовика намерены повернуть направо. Кому из них разрешено выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водителю грузовика.
  2. Водителю легковушки.
  3. Обоим водителям запрещено.
  4. Обоим водителям разрешено

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Водитель легкового автомобиля не может повернуть направо. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Сейчас красное авто находится в левой полосе.

На перекрестке установлен знак 4.20.1 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами", который указывает, что грузовику можно ехать только вперед. Он касается транспортных средств с опознавательными символами "Знак опасности" и "Табличка оранжевого цвета".

На грузовике эти символы есть. Следовательно, водитель грузовика не имеет права повернуть направо.

"Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору"
Скриншот: vodiy.ua

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
