Видео

Главная Авто Каверзный тест ПДД: в каких направлениях может проехать водитель

Каверзный тест ПДД: в каких направлениях может проехать водитель

Дата публикации 15 апреля 2026 20:40
Каверзный тест ПДД: в каких направлениях может проехать водитель
Схема траекторий движения авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водителю предложены три направления для продолжения движения: прямо, налево и разворот. При этом на участке установлен знак 5.29 "Место для разворота". В каком направлении может проехать авто в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. На разворот.
  2. Прямо и налево.
  3. Налево.
  4. Прямо.
  5. Во всех указанных направлениях.
  6. Ни в одном из указанных направлений.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота". Этот знак разрешает разворот, но запрещает поворот налево.

Согласно пункту 10.5 ПДД, на дорогах, имеющих две или более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу разрешается только если правые заняты, или для поворота налево и разворота. Так как правая и средняя полосы свободны, движение прямо в крайней левой полосе является нарушением.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
