Тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение

Траектории движения для белого автомобиля. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и определение разрешенных направлений движения. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда разрешено продолжить движение водителю в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Налево. Прямо и направо. Прямо. Прямо, направо и разворот. Прямо и на разворот. В любом направлении.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Первый знак решить задачу не поможет, ведь мы не определяем сейчас очередность разъезда на перекрестке.

Знак 5.7.1 информирует, что на перекрещиваемой дороге движение организовано в одном направлении — направо. Этот знак категорически запрещает поворот налево, так как водитель окажется на полосе встречного движения. Движение прямо и поворот направо разрешены. Также разрешен разворот, поскольку знак не запрещает этот маневр при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время его выполнения.

Правильный ответ №4

