Тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение
Задача на знание дорожных знаков и определение разрешенных направлений движения. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда разрешено продолжить движение водителю в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Налево.
- Прямо и направо.
- Прямо.
- Прямо, направо и разворот.
- Прямо и на разворот.
- В любом направлении.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Первый знак решить задачу не поможет, ведь мы не определяем сейчас очередность разъезда на перекрестке.
Знак 5.7.1 информирует, что на перекрещиваемой дороге движение организовано в одном направлении — направо. Этот знак категорически запрещает поворот налево, так как водитель окажется на полосе встречного движения. Движение прямо и поворот направо разрешены. Также разрешен разворот, поскольку знак не запрещает этот маневр при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время его выполнения.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
