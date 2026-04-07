Тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение

Тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение

Дата публикации 7 апреля 2026 20:40
Тест ПДД для внимательных: куда можно продолжить движение
Траектории движения для белого автомобиля. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков и определение разрешенных направлений движения. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда разрешено продолжить движение водителю в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Налево.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо.
  4. Прямо, направо и разворот.
  5. Прямо и на разворот.
  6. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Перед перекрестком установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Первый знак решить задачу не поможет, ведь мы не определяем сейчас очередность разъезда на перекрестке.

Знак 5.7.1 информирует, что на перекрещиваемой дороге движение организовано в одном направлении — направо. Этот знак категорически запрещает поворот налево, так как водитель окажется на полосе встречного движения. Движение прямо и поворот направо разрешены. Также разрешен разворот, поскольку знак не запрещает этот маневр при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время его выполнения.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
