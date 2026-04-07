Тест ПДР для уважних: куди можна продовжити рух

Тест ПДР для уважних: куди можна продовжити рух

Дата публікації: 7 квітня 2026 20:40
Траєкторії руху для білого автомобіля. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та визначення дозволених напрямків руху. Водію білого автомобіля на перехресті пропонуються чотири напрямки для продовження руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. Куди дозволено продовжити рух водієві у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Ліворуч.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо.
  4. Прямо, праворуч та розворот.
  5. Прямо та на розворот.
  6. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Перед перехрестям встановлено два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Перший знак розвʼязати задачу не допоможе, адже ми не визначаємо зараз черговість розʼїзду на перехресті.

Знак 5.7.1 інформує, що на перехрещуваній дорозі рух організовано в одному напрямку — праворуч. Цей знак категорично забороняє поворот ліворуч, позаяк водій опиниться на смузі зустрічного руху. Рух прямо та поворот праворуч дозволені. Також дозволений розворот, позаяк знак не забороняє цей маневр за умови, що автомобіль не залишає межі перехрестя під час його виконання.

Правильна відповідь №4

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
