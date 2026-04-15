Каверзний тест ПДР: в яких напрямках може проїхати водій

Схема траєкторій руху авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію запропоновані три напрямки для продовження руху: прямо, ліворуч та розворот. При цьому на ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". В якому напрямку може проїхати авто у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

На розворот. Прямо та ліворуч. Ліворуч. Прямо. В усіх зазначених напрямках. В жодному з зазначених напрямків.

Розбір задачі

На ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". Цей знак дозволяє розворот, але забороняє поворот ліворуч.

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, на дорогах, що мають дві або більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу дозволяється лише якщо праві зайняті, або для повороту ліворуч чи розвороту. Позаяк права та середня смуги вільні, рух прямо у крайній лівій смузі є порушенням.

Правильна відповідь №1

