Каверзний тест ПДР: в яких напрямках може проїхати водій
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію запропоновані три напрямки для продовження руху: прямо, ліворуч та розворот. При цьому на ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". В якому напрямку може проїхати авто у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- На розворот.
- Прямо та ліворуч.
- Ліворуч.
- Прямо.
- В усіх зазначених напрямках.
- В жодному з зазначених напрямків.
Розбір задачі
На ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". Цей знак дозволяє розворот, але забороняє поворот ліворуч.
Згідно з пунктом 10.5 ПДР, на дорогах, що мають дві або більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу дозволяється лише якщо праві зайняті, або для повороту ліворуч чи розвороту. Позаяк права та середня смуги вільні, рух прямо у крайній лівій смузі є порушенням.
Правильна відповідь №1
