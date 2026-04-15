Головна Авто Каверзний тест ПДР: в яких напрямках може проїхати водій

Каверзний тест ПДР: в яких напрямках може проїхати водій

Дата публікації: 15 квітня 2026 20:40
Каверзний тест ПДР: в яких напрямках може проїхати водій
Схема траєкторій руху авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію запропоновані три напрямки для продовження руху: прямо, ліворуч та розворот. При цьому на ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". В якому напрямку може проїхати авто у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. На розворот.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Ліворуч.
  4. Прямо.
  5. В усіх зазначених напрямках.
  6. В жодному з зазначених напрямків.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". Цей знак дозволяє розворот, але забороняє поворот ліворуч.

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, на дорогах, що мають дві або більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу дозволяється лише якщо праві зайняті, або для повороту ліворуч чи розвороту. Позаяк права та середня смуги вільні, рух прямо у крайній лівій смузі є порушенням.

Читайте також:

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
