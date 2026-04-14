Україна
Главная / Авто / Тест ПДД для опытных: разрешен ли поворот налево

Тест ПДД для опытных: разрешен ли поворот налево

Дата публикации 14 апреля 2026 20:40
Тест ПДД для опытных: разрешен ли поворот налево
Схема проезда авто на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На перекрестке водитель желтого грузовика видит знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" и табличку к нему 7.3.1 "Направление действия", которая указывает налево. Разрешен ли ему поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если максимально масса его автомобиля меньше 3,5 т.
  3. Разрешено, если он там живет или работает.
  4. Ответы 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений проїзд

Знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Читайте также:

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
