Тест ПДД для опытных: разрешен ли поворот налево
Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На перекрестке водитель желтого грузовика видит знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" и табличку к нему 7.3.1 "Направление действия", которая указывает налево. Разрешен ли ему поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если максимально масса его автомобиля меньше 3,5 т.
- Разрешено, если он там живет или работает.
- Ответы 2 и 3.
- Запрещено.
Разбор задачи
Знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.
Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.
Правильный ответ №4
