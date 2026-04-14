Тест ПДД для опытных: разрешен ли поворот налево

Схема проезда авто на перекрестке.

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На перекрестке водитель желтого грузовика видит знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" и табличку к нему 7.3.1 "Направление действия", которая указывает налево. Разрешен ли ему поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если максимально масса его автомобиля меньше 3,5 т. Разрешено, если он там живет или работает. Ответы 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Правильный ответ №4

