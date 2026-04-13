Хитрый тест ПДД: где может запарковаться водитель

Варианты парковки авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Водителю предлагаются три варианта парковки. Один до знака 3.34 "Остановка запрещена", два — за ним (точки А, Б и В). В каком месте разрешается осуществить остановку водителю розового автомобиля без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

В месте В. В местах Б и В. В месте Б. В месте А. В местах А и Б.

Разбор задачи

На участке установлены два знака:

5.5 "Дорога с односторонним движением"

3.34 "Остановка запрещена"

Согласно правилам, действие знака 3.34 распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен, от места установки до ближайшего перекрестка.

Читайте также:

Следовательно, точка А находится в зоне действия знака (остановка запрещена), а точка В — до знака (остановка разрешена).

Что касается точки Б на левой стороне, то согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка на левой стороне дороги с односторонним движением разрешается при отсутствии бульвара или разделительной полосы.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: