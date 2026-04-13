Хитрый тест ПДД: где может запарковаться водитель

Хитрый тест ПДД: где может запарковаться водитель

Дата публикации 13 апреля 2026 20:40
Варианты парковки авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Водителю предлагаются три варианта парковки. Один до знака 3.34 "Остановка запрещена", два — за ним (точки А, Б и В). В каком месте разрешается осуществить остановку водителю розового автомобиля без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

  1. В месте В.
  2. В местах Б и В.
  3. В месте Б.
  4. В месте А.
  5. В местах А и Б.

Разбор задачи

Тест ПДР: де дозволена стоянка

На участке установлены два знака:

  • 5.5 "Дорога с односторонним движением"
  • 3.34 "Остановка запрещена"

Согласно правилам, действие знака 3.34 распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен, от места установки до ближайшего перекрестка.

Следовательно, точка А находится в зоне действия знака (остановка запрещена), а точка В — до знака (остановка разрешена).

Что касается точки Б на левой стороне, то согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка на левой стороне дороги с односторонним движением разрешается при отсутствии бульвара или разделительной полосы.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура
Валентин Бандура
