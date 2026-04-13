Хитрый тест ПДД: где может запарковаться водитель
Задача по теме об остановке и стоянке. Водителю предлагаются три варианта парковки. Один до знака 3.34 "Остановка запрещена", два — за ним (точки А, Б и В). В каком месте разрешается осуществить остановку водителю розового автомобиля без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- В месте В.
- В местах Б и В.
- В месте Б.
- В месте А.
- В местах А и Б.
Разбор задачи
На участке установлены два знака:
- 5.5 "Дорога с односторонним движением"
- 3.34 "Остановка запрещена"
Согласно правилам, действие знака 3.34 распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен, от места установки до ближайшего перекрестка.
Следовательно, точка А находится в зоне действия знака (остановка запрещена), а точка В — до знака (остановка разрешена).
Что касается точки Б на левой стороне, то согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка на левой стороне дороги с односторонним движением разрешается при отсутствии бульвара или разделительной полосы.
Правильный ответ №2
