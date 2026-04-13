Хитрий тест ПДР: де може запаркуватися водій

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водієві пропонуються три варіанти паркування. Один до знаку 3.34 "Зупинку заборонено", два — за ним (точки А, Б та В). В якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві рожевого автомобіля без порушення правил у зображеній на малюнку ситуації?

В місці В. В місцях Б і В. В місці Б. В місці А. В місцях А і Б.

На ділянці встановлено два знаки:

5.5 "Дорога з одностороннім рухом"

3.34 "Зупинку заборонено"

Згідно з правилами, дія знака 3.34 поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено, від місця встановлення до найближчого перехрестя.

Отже, точка А знаходиться в зоні дії знака (зупинка заборонена), а точка В — до знака (зупинка дозволена).

Щодо точки Б на лівому боці, то згідно з пунктом 15.3 ПДР, в населених пунктах зупинка на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяється за відсутності бульвару чи розділювальної смуги.

Правильна відповідь №2

