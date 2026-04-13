Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест ПДР: де може запаркуватися водій

Хитрий тест ПДР: де може запаркуватися водій

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: де може запаркуватися водій
Варіанти паркування авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водієві пропонуються три варіанти паркування. Один до знаку 3.34 "Зупинку заборонено", два — за ним (точки А, Б та В). В якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві рожевого автомобіля без порушення правил у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. В місці В.
  2. В місцях Б і В.
  3. В місці Б.
  4. В місці А.
  5. В місцях А і Б.

Розбір задачі

Тест ПДР: де дозволена стоянка

На ділянці встановлено два знаки:

  • 5.5 "Дорога з одностороннім рухом"
  • 3.34 "Зупинку заборонено"

Згідно з правилами, дія знака 3.34 поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено, від місця встановлення до найближчого перехрестя.

Читайте також:

Отже, точка А знаходиться в зоні дії знака (зупинка заборонена), а точка В — до знака (зупинка дозволена).

Щодо точки Б на лівому боці, то згідно з пунктом 15.3 ПДР, в населених пунктах зупинка на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяється за відсутності бульвару чи розділювальної смуги.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації